Киев потребовал от Венгрии без эмоций реагировать на украинские эмоции

Будапешт должен прекратить выражать недовольство по поводу украинского недовольства в связи с «несправедливым и опасным для Украины и Европы» новым контрактом Венгрии и «Газпрома» на поставки газа в обход «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, «вина Венгрии» состоит в том, что она поддалась на «шантаж Москвы», которая потребовала от Будапешта согласиться на получение газа в обход украинской ГТС.

Отметим,что Украина сразу же после заключения венгерско-российской сделки выразила негодование и направила жалобу в Еврокомиссию. В свою очередь, в Будапеште выразили возмущение вмешательством Украины во внутренние дела Венгрии.

«Я призываю венгерских партнеров сейчас не «раскручивать» эмоции, они очень часто говорят разные вещи об Украине, которые нам не нравятся, но мы не реагируем на них эмоционально. Надо действовать прагматически, искать выход из этого кризиса, который будет отвечать интересам и Украины, и Венгрии, потому что это также отвечает интересам Европы», – рассуждает Кулеба.

«Я против того, чтобы в этой ситуации мы руководствовались эмоциями. Мы или наши венгерские партнеры. Мы же не отрицаем права Венгрии заключать соглашение с «Газпромом». Но мы четко видим, что Венгрия могла бы заключить не менее экономически выгодный контракт, который бы включал транзит через Украину.

Мы понимаем, что вопрос исключения Украины из схемы транзита был требованием РФ, Венгрия это требование приняла, это не отвечает нашим интересам, мы свои интересы защищаем. Вот и вся история», – заявил Кулеба и пообещал, что Украина продолжит действия против заключённого контракта.

«С Европейской комиссией переговорим, потому что важно понять, каким образом это соглашение влияет на энергетическую безопасность ЕС в целом», – заключил глава МИД Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 28.09.21

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