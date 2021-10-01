Оператор украинской ГТС призвал отобрать у Газпрома «монополию на доставку газа» в Европу

Глава «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ) Сергей Макогон официально подтвердил начало поставок российского газа в Венгрию в обход Украины с сегодняшнего дня.

Как передаёт коррепондент РИА «Новый День», заявление с осуждением Венгрии и Росссии опубликовано на официальном сайте ОГТСУ.

Макогон утверждает, что для Будапешта «гораздо выгоднее» было получать российский газ по украинской трубе.

«1 октября 2021, с начала новых газовых суток (07:00), приостановлен транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии. Заявки на транзит газа не поступили, несмотря на то, что мощности по Украине на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с 01.10.2021 по 30.09.2022) в размере 24,6 млн куб. м в сутки», – говорится в заявлении.

Глава ОГТСУ призвал ЕС остановить «монополизацию газовых маршрутов в Европе» Газпромом.

Напомним, российский «Газпром» и Венгрия подписали контракт сроком на 15 лет на поставку 4,5 млрд кубометров газа в год в обход Украины. Киев устроил дипломатический скандал, поругался с Будапештом и продолжает нагнетать ситуацию вокруг газовых поставок России в Европу.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 01.10.21

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