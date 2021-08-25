Глава украинской ГТС заявил о намерении управлять газопроводом «Северный поток-2»

Решение суда Дюссельдорфа, который обязал немецкого оператора Nord Stream 2 AG соблюдать газовую директиву ЕС по диверсификации поставок голубого топлива в Евросоюз, является прекрасным поводом для ГТС Украины принять участие в управлении газопроводом «Северный поток-2».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава газотранспортной системы Украины Сергей Макогон.

«Предложим наши услуги по управлению «Северным потоком 2» как реально независимым от РФ оператором ГТС», – объявил Макогон.

Напомним, накануне компания Nord Stream AG, оператор проекта «Северный поток-2» («дочка» «Газпрома»), проиграла в суде ФРГ дело об освобождении российского газопровода от положений Газовой директивы Евросоюза.

Газовая директива является составной частью Третьего энергопакета ЕС. Документ предписывает разделение деятельности по добыче и транспортировке газа. Согласно директиве, добывающая компания не может одновременно владеть трубопроводом, по которому доставляется ее газ. Правила также обязывают передать 50% пропускной мощности трубопровода альтернативным поставщикам. Таким образом, оператор Nord Stream 2 AG должен стать независимым от «Газпрома», а половину транзитных мощностей предоставить другим сертифицированным агентам.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.08.21

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