Глава Нафтогаза обвинил США и Германию в потере Украиной транзита газа из России в Венгрию

Отказ Вашингтона наложить санкции на немецкого оператора газопровода «Северный поток-2» породил у российского «Газпрома» уверенность, что можно уже сейчас начать использовать газ в качестве оружия против Украины и Европы.

Таким образом, недавно подписанный «антиукраинский и антиевропейский» контракт России и Венгрии о поставках газа в обход Украины по «Турецкому потоку» является прямым следствием соглашения США и Германии о завершении строительства «Северного потока-2».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такую конспирологическую версию развития событий привёл у себя в Фейсбуке глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Он потребовал не медлить с санкциями против немецкого оператора Nord Stream 2 AG.

«Мы публично и непублично предупреждали наших партнеров в Германии и США, что такое может произойти, и что прекращение физического транзита через Украину создаст огромные угрозы Украине и Европе. Кремль делает это намеренно. Это даже не оружие, это очевидное использование газа как оружия.

В совместном заявлении США и Германии указывается, что в случае применения кремлевского газа в качестве оружия должна быть соответствующая реакция. Ждем санкции на 100 % дочернюю компанию Газпрома – оператора «Северного потока-2».

Чем скорее это произойдет, тем лучше. Поскольку отсутствие эффективных санкций уже породило ожидания у Газпрома, что ему действительно разрешили продолжать использовать газ в качестве оружия против Украины и других стран, и что ему разрешат использовать «Северный поток-2», даже не соблюдая европейские правила. Если бы не было таких ожиданий, Газпром не снизил бы объемы транзита через Украину в Венгрию», – заявил Витренко.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 01.10.21

Оператор украинской ГТС призвал отобрать у Газпрома «монополию на доставку газа» в Европу. / Первый пошел: мэр Джанкоя покинул свой пост. / В Крыму перевели под домашний арест бывшего вице-премьера Кабанова. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»