Прекращение транзита через Украину приведёт к полномасштабной войне с Россией – глава Нафтогаза

Россию и Украину ничто не будет сдерживать против полномасштабной войны, если «Газпром» прекратит прокачку газа в Европу по территории «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким заявлением в интервью Financial Times выступил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко, обращаясь к правительствам западных стран.

«Если не будет физического транзита через Украину, это увеличивает шансы полномасштабной войны между Россией и Украиной со всеми её последствиями», – утверждает Витренко.

Кроме того, он уверяет, что Россия якобы уже использует газопровод «Северный поток-2» в качестве энергетического оружия, «перекрывая» дополнительные поставки в Европу по украинской ГТС.

Если Еврокомиссия сертифицирует «СП-2» и разрешит его запуск, то у Москвы будут полностью развязаны руки для вторжения в Донбассе, рассуждает Витренко.

Напомним, ранее глава «Нафтогаза» обвинил США и Германию в потере Украиной транзита газа из России в Венгрию.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 01.11.21

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