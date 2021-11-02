Украина имеет право требовать компенсацию за потерю транзита газа – депутат Европарламента

Украина должна потребовать возмещения убытков от тех западных партнёров, которые гарантировали ей сохранение транзита, в случае прекращения «Газпромом» прокачки газа через её территорию.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Европарламента, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс.

Как известно, таким «партнёром» является Германия, которая гарантировала Украине сохранение транзита в обмен на разрешение от США достроить газопровод «Северный поток-2».

По словам Кубилюса, ситуация складывается таким образом, что Украина рискует остаться без транзита после 2024 года.

«Украина имеет законное право требовать каких-то компенсаций или гарантий от партнеров на Западе, которые гарантировали, что транзит останется, и на самом деле дела отнюдь не идут в этом направлении.

Насколько я понимаю, украинское правительство предлагает западному сообществу некие возможности использовать свои транзитные трубопроводы с пользой. Я надеюсь, что в ЕС будут хорошие попытки серьезно изучить эти предложения», – заявил литовский депутат Европарламента.

Отметим, что Литва вместе «европейским друзьями Украины» (Латвией, Эстонией и Польшей) выступала категорически против строительства «Северного потока-2».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 02.11.21

В Крыму установлен новый антирекорд по смертности от ковида. / В Крыму в ближайшие дни ожидаются сильные осадки. / В Киеве уверены, что Зеленский побоится развязать большую войну в Донбассе. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»