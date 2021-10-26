Украина «настойчиво предлагает» России подписать долгосрочный контракт на транзит газа

Украина готова подписать долгосрочный контракт с ПАО «Газпром» на транзит газа в объемах не менее 45 млрд. куб. м в год, – заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

Как сообщает ТАСС, в интервью «Телевизионной службе новостей» украинского телеканала «1+1» Макогон заявил: «Что касается дальнейших шагов, то мы настойчиво предлагаем, если есть заинтересованность американской и немецкой сторон, уже сейчас продлить транзитный контракт, не дожидаясь 2024 года. Возможность есть. Хоть сегодня мы готовы подписать контракт на следующие 10-15 лет с объемами транзита не менее 45 млрд куб. м газа в год».

При этом, глава компании «Оператор ГТС Украины» сообщил, что ответа с российской стороны на это предложение пока не поступало.

Также Макогон признался, что Украина будет вынуждена оптимизировать свою газотранспортную систему (ГТС), если Россия после 2024 года прекратит транзит газа через ее территорию.

«Если Россия все же прекратит транзитировать газ через Украину после 2024 года, мы будем вынуждены оптимизировать нашу систему, чтобы не тратить средства на ту инфраструктуру, которая не будет использоваться», – сообщил он.

По словам Макогона, на Украине останется часть, которая нужна для собственного рынка, остальное оптимизируется: «Мы не можем перевести все расходы на поддержку нашей ГТС на украинских потребителей. Резать ничего не планируем, это будет плановый процесс оптимизации системы, согласованный, рассчитанный и так далее».

Соглашение между Россией и Украиной о поставках и транзите газа от 2019 года истекает в 2024 году.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 26.10.21

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