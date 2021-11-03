США пообещали Украине снизить энергетические риски в связи с запуском «Северного потока-2»

США продолжат укреплять энергетическую безопасность Украины, которая может пострадать в результате запуска газопровода «Северный поток-2».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в заявлении Госдепа США по итогам краткой встречи госсекретаря Энтони Блинкена с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита по изменению климата в Глазго.

В сообщении традиционно упоминается о «непоколебимой» поддержке «суверенитета Украины».

«Госсекретарь Блинкен подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. Он подчеркнул, что вместе с нашими союзниками и партнерами Соединенные Штаты будут продолжать укреплять энергетическую безопасность Украины, в том числе за счет снижения рисков, связанных с трубопроводом «Северный поток-2», – говорится в релизе Госдепа.

Напомним, ранее представителю президента США по глобальной энергетической безопасности Амосу Хохштайну пришлось реагировать на очередные заявления Киева о том, что «Газпром» использует энергетический кризис в ЕС против Украины, не желая увеличивать транзит газа через её территорию.

Он напомнил, что безопасность Украины «гарантирована» совместным соглашением США и Германии по «Северному потоку-2», однако повторил, что запретить запуск газопровода Вашингтон не может.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 03.11.21

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