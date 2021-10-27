Вашингтон не может назначить посла на Украине из-за «Северного потока-2»

Назначение нового американского посла в Киеве блокируется сенаторами – противниками запуска газопровода «Северный поток-2».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Верховной рады от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

«Парадоксально, что нового посла не назначают из-за борьбы за введение санкций против «Северного потока-2». Сенатор Тед Круз, борющийся против «Северного потока-2», блокирует назначение послов. Он хочет, чтобы американское правительство ввело против газопровода санкции. И поэтому блокирует согласование новых послов в Сенате», – сообщил Гончаренко, ссылаясь на информацию из США.

Сообщается, что сейчас Белым домом рассматриваются три кандидатуры на должность посла на Украине, однако процесс затягивается из-за позиции сенатора Круза.

Напомним, сегодня советник Джо Байдена по глобальной энергетической безопасности, «куратор СП-2» Амос Хохштайн повторил, что безопасность Украины «гарантирует» совместное соглашение США и Германии по «Северному потоку-2», однако отметил, что запретить запуск газопровода Вашингтон не может.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 27.10.21

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