В администрации Байдена звучат новые оправдания перед Киевом по «Северному потоку-2»

США продолжают придерживаться мнения, что газопровод «Северный поток-2» несёт угрозу Украине и энергетической стабильности Европы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил старшй советник Джо Байдена по глобальной энергетической безопасности, «куратор СП-2» Амос Хохштайн.

Представителю Байдена пришлось реагировать на очередные заявления Киева о том, что «Газпром» использует энергетический кризис в ЕС против Украины, не желая увеличивать транзит газа через её территорию.

Он напомнил, что безопасность Украины «гарантирует» совместное соглашение США и Германии по «Северному потоку-2», однако повторил, что запретить запуск газопровода Вашингтон не может.

«Идея достижения совместного заявления с Германией происходила из осознания, что трубопровод завершен – почти завершен, осознание, что агрессивные меры со стороны США не изменили бы результат и возможно только отсрочили бы его.

Поэтому, учитывая реалии, осознавая их, формировалось соглашение с Германией, которое позволило бы нам продолжить защищать значительные интересы Европы, интересы США по защите безопасности Украины и при этом реагировать и смягчать негативные эффекты и угрозы, которые может составлять «Северный поток-2», – цитирует Хохштайна пресс-служба Госдепа США.

Симферополь, Валентин Карамазов

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