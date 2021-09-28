Венгров возмутила критика украинцами соглашения с Россией – посла Украины вызвали в МИД

МИД Венгрии вызвал посла Украины в знак протеста против попытки его страны «воспрепятствовать долгосрочным поставкам газа», что Венгрия считает нарушением своего суверенитета. Об этом, как сообщает агентство MTI, заявил во вторник глава венгерской дипломатии Петер Сийярто.

Венгрия и Россия подписали новое долгосрочное соглашение о поставках газа в понедельник. На его основе российская государственная газовая компания «Газпром» будет ежегодно поставлять в Венгрию 4,5 миллиарда кубометров газа. Доставка в Венгрию будет осуществляться через Сербию и Австрию, минуя Украину.

МИД Украины осудил соглашение, заявив, что оно угрожает энергетической безопасности Европы. «Мы считаем это чисто политическим, экономически неразумным решением, принятым в пользу Кремля и в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям», – говорится в заявлении министерства Украины.

При этом власти Украины сообщили, что обратятся в Еврокомиссию с жалобой.

В понедельник Сийярто назвал обвинения Киева вмешательством во внутренние дела Венгрии. Во вторник в Facebook он заявил, что то, что Украина обратилась в ЕС по этому поводу, – это скандал.

«Украинцы не имеют никакого отношения к нашим договоренностям и их содержанию», – заявил глава венгерской дипломатии. По его словам, Будапешт «считает грубым нарушением суверенитета и национальной безопасности то, что (украинцы) пытаются помешать надежным поставкам газа в Венгрию и, таким образом, отоплению венгерских домов и работе венгерской промышленности».

Сийярто назвал позицию Украины «враждебной», напомнив, что Венгрия поставила Украине медицинские принадлежности, аппараты для вентиляции легких во время пандемии и предложила лечение украинским детям и солдатам.

Подробнее о деталях сделки Венгрии и России можно прочитать здесь.

Будапешт, Елена Васильева

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