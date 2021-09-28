«Убийца украинской экономики»: в Киеве назвали угрозу страшнее «Северного потока-2»

Экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль назвал российский газопровод «Турецкий поток» большей угрозой для Украины и ее экономики, чем «Северный поток-2». Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24».

Как отметил украинский генерал и бывший чиновник, Киев покупает реверсный газ в Словакии, хотя у этой страны нет ни одной скважины – «она не производит ни одного кубометра газа. «Но мы покупаем там. «Турецкий поток» – мы молчим, что он намного хуже экономически для нас, чем «Северный поток -2», – констатировал Москаль.

Экс-губернатор при этом обратил внимание, что газ по «Турецкому потоку» будет поставляться в Венгрию через Турцию, Болгарию и Сербию.

«Я не знаю, откуда Словакия берет, думаю, что скоро и она тоже будет брать из «Северного потока-2». Так у кого мы будем покупать?» – вопросил Москаль.

Накануне «Газпром» и Венгрия подписали контракт сроком на 15 лет на поставку 4,5 млрд кубометров газа в год в обход Украины. Топливо для Венгрии будет перекачиваться по «Турецкому потоку» через Сербию (3,5 млрд куб в год) и Австрию (1 млрд куб). В соглашении прописана возможность изменения его условий через десять лет.

Подписание газового договора возмутило Украину. В Киеве заявили, что уже готовят жалобу в Еврокомиссию. МИД Украины выпустил заявление, в котором говорится, что соглашение о поставках российского газа в Венгрию, минуя Украину, вызывает удивление, разочарование и возмущение.

Венгрия, тем временем, ответила Киеву, что никто не вправе вмешиваться в решения Будапешта сфере энергетики. Такое заявление сделал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Киев, Наталья Петрова

Киев. Другие новости 28.09.21

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