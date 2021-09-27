Российский газ для Венгрии больше не пойдёт через Украину

Российский «Газпром» и Венгрия подписали контракт сроком на 15 лет на поставку 4,5 млрд кубометров газа в год в обход Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают в правлении российского концерна.

Отмечается, что контракт подписан в Будапеште заместителем председателя правления, гендиректором «Газпром экспорта» Еленой Бурмистровой и министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто.

Газ для Венгрии пойдёт по «Турецкому потоку» через Сербию (3,5 млрд куб в год) и Австрию (1 млрд куб).

Между тем, Киев уже готовит жалобу в Еврокомиссию. Там заявили, что подписание долгосрочного договора Венгрии с Россией на поставки газа в обход Украины вызывает удивление, разочарование и возмущение.

Симферополь, Валентин Карамазов

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