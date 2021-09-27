Киев готовит жалобу в Еврокомиссию на газовый контракт России и Венгрии в обход Украины

Подписание долгосрочного договора Венгрии с Россией на поставки газа в обход Украины вызывает удивление, разочарование и возмущение.



Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в заявлении МИД Украины.

Напомним, ранее глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто объявил о подписании 27 сентября с «Газпромом» пятнадцатилетнего контракта на поставки российского газа в Венгрию по «Турецкому потоку».

На Украине сегодня выразили по этому поводу негодование.

«Считаем это исключительно политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремля и в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям. Это не соответствует принципам Договора об основах добрососедства и сотрудничества между Украиной и Венгерской Республикой от 6 декабря 1991 года», – заявили в МИД Украины.

«С сожалением отмечаем, что это решение наносит ущерб положительным результатам и тенденциям в двусторонних украинско-венгерских отношениях, для достижения которых приложено много усилий и энергии лично министрами иностранных дел Украины и Венгрии Дмитрием Кулебой и Петером Сийярто», – поянсяют в заявлении.

В знак протеста Киев отменил намеченное на 29-30 сентября в Будапеште пятое заседание Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества под сопредседательством глав МИД Украины и Венгрии.

«Сегодня МИД Украины инициировал перенос заседания Комиссии на более поздний срок, поскольку венгерско-российское газовое соглашение будет иметь существенное влияние на энергетическую безопасность Украины и Европы, создает новые обстоятельства, которые требуют всестороннего анализа рисков и угроз, а также согласованных действий стран региона, чтобы минимизировать его негативные последствия», – говорится в заявлении.

«МИД Украины обратится в Европейскую комиссию по предоставлению оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики», – добавили в украинском ведомстве.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 27.09.21

Нападение на помощника Зеленского оказалось выгодным только Зеленскому. / Глава Нафтогаза обещает уделать Миллера, как Усик Джошуа. / «Это красная линия» – в Кремле заявили о совместных действиях с Белоруссией против баз НАТО на Украине. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»