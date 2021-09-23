Венгрия подпишет пятнадцатилетний контракт с Газпромом

Прибытие председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера ожидается в столице Венгрии 27 сентября. Визит приурочен подписанию долгосрочного контракта на поставки российского газа в Венгрию, – заявил в интервью РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сийярто.

«Он приедет в понедельник и подпишет долгосрочный контракт по газу», – сказал глава венгерского внешнеполитического ведомства на полях проходящей в эти дни Генеральной ассамблеи ООН.

Как заявил Петер Сийярто, «Начиная с 1 октября, соглашение сроком на 15 лет вступит в силу. В течение 15 лет 4,5 миллиарда кубических метров газа будут поставляться ежегодно двумя маршрутами: через Австрию и через Сербию. И мы очень довольны сотрудничеством с Россией в газовой сфере».

Как ожидается, контракт с «Газпромом» на поставку Венгрии 4,5 миллиардов кубометров газа в год в течение последующих 15 лет будет подписан 27 сентября 2021 года.

Будапешт, Иван Бабурин

Будапешт. Другие новости 23.09.21

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