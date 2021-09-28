Кремль вновь соблазняет Украину прямыми поставками российского газа

Украина в любой момент может вернуться к переговорам о прямых закупках российского газа, от чего она отказалась в 2014 году по политическим причинам.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя бурную реакцию Киева на подписание долгосрочного контракта между «Газпромом» и Будапештом на поставки газа в обход Украины.

По его словам, Москва никогда не отказывалась продавать газ Украине без посредников.

«Конечно. Этого никто не отвергал. Более того, готовность обсуждать это неоднократно озвучивалась и представителями нашего газового монополиста, и представителями российской стороны на различном уровне», – подчеркнул Песков.

Напомним, сейчас Украина отбирает российский газ для своих нужд из транзитной трубы, оформляя его как «европейский» и переплачивая втридорога Словакии, Венгрии и Польше за подобные операции.

Симферополь, Валентин Карамазов

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