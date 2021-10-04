Украине нечем наполнять газохранилища – закачка прекращена

Прекращение транзита российского газа в Венгрию с 1 октября привело к остановке заполнения украинских подземных газохранилищ.

Как известно, раньше часть идущего в Венгрию газа перенаправлялась прямиком в украинские ПХГ по схеме «виртуального реверса». Сейчас, когда газ физически пошёл в обход Украины, такая возможность исчезла.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о сложившейся тревожной ситуации сообщили в АО «Укртрансгаз».

Отметим, что украинские ПХГ и так заполнены менее, чем на 70% накануне отопительного сезона. При том, что часть хранящегося там газа принадлежит не Украине, а европейским трейдерам, которые уже начали его отбирать для потребителей в ЕС.

Сейчас Киев пытается договориться с Польшей и Словакией о передаче Украине части идущего к ним российского газа, за который, в отсутствие прямых поставок из России, придётся платить Братиславе и Варшаве по 1000 долларов за тысячу кубов.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 04.10.21

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