Будут сложности: где Украине брать газ после остановки транзита в Венгрию

Киев ничего не потеряет от прекращения 1 октября транзита российского газа в Венгрию через территорию Украины. Резкие заявления украинской стороны с осуждением «Газпрома» и Москвы – это просто истерика. Такое мнение высказал ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков в интервью радиостанции «Бизнес ФМ».

Напомним, Венгрия и «Газпром» 27 сентября подписали контракт сроком на 15 лет на поставку 4,5 млрд кубометров газа в год в обход Украины. Топливо для Венгрии будет перекачиваться по «Турецкому потоку» через Сербию (3,5 млрд куб в год) и Австрию (1 млрд куб). Оператор ГТС Украины подтвердил остановку транзита российского газа по территории Украины в направлении Венгрии 1 октября. В связи с этим Украина лишилась возможности импорта газа из Венгрии по виртуальному реверсу. Российские эксперты рассказали, где теперь Киеву брать газ.

Комментируя ситуацию, Юшков заявил, что Украина не теряет деньги от транзита. «Там (в действующем транзитном договоре между Россией и Украиной – прим. ред.) очень жесткое условие – качай или плати, то есть «Газпром» все равно будет платить, даже если будет прокачивать меньше контрактных объемов», – пояснил эксперт.

Что касается виртуального реверса, «теоретически европейские посредники, то есть компании, у которых Украина как бы покупает газ, могут заказать его с доставкой на территорию Украины, а дальше перепродать украинским компаниям», – заявил Юшков, заметив, что для того, чтобы осуществлять виртуальный реверс, не обязательно иметь физический транзит. «Здесь вопрос договоренностей», – рассуждает эксперт. Он предположил, что руководство в Киеве «не хочет, чтобы схема, когда они покупают обычный российский газ у посредника по высокой цене, была настолько видна в том числе украинскому населению» – тем более, когда цены на газа превысили 1,2 тыс. долларов за тысячу кубометров.

В то же время советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие-брокер» Сергей Хестанов высказал мнение, что виртуальный реверс работает «только в том случае, когда есть хоть сколько-нибудь значительный поток газа, который следует на экспорт из России в страны Европы». «Если этого потока нет, то и неоткуда брать газ для виртуального реверса», – сказал аналитик.

По его мнению, вероятный выход из ситуации для Украины – «обычный, физический реверс» газа, однако здесь есть технические сложности. «Ничто не мешает те пункты физического реверса, которые были довольно оперативно построены на большинстве переходов газопровода через границу, запустить физически», – отметил Хестанов. Однако он усомнился, что украинские компрессорные станции «поддерживают возможность движения газа в обратном направлении без модификации». Еще одна возможная проблема – может не хватить оставшегося потока газа в другие страны для организации виртуального реверса. Непонятно есть ли возможности у тех стран, куда остался поток российского газа, для виртуального реверса, отметил эксперт. «Тут вопросов больше, чем ответов», – заключил он.

Москва, Наталья Петрова

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