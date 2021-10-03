На Украине ждут пика технологического кризиса «в январе-феврале» из-за нехватки газа

Сокращение транзита российского газа по территории Украины в Европу приведёт к целому ряду технологических проблем в жилищно-коммунальном секторе «Незалежной» в осенне-зимний период.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский экономический эксперт Алексей Кущ.

По его словам, недавнее соглашение России и Венгрии о поставках 4,5 млрд куб газа в обход Украины уже привёло к напряжению в энергетическом секторе страны.

«Если будет продолжение сокращения транзита через нашу территорию, соответственно, возможности физического отбора газа из трубы будут снижаться, а запасов газа в хранилищах явно недостаточно, запасов угля на ТЭС тоже мало...

В принципе, мы становимся очень уязвимыми, с точки зрения нашего энергетического баланса. И пик этого технологического кризиса может произойти как раз в январе-феврале, и всё будет зависеть уже от того, насколько он будет решён на государственном уровне», – приводит слова украинского эксперта «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 03.10.21

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