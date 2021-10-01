Начались поставки газа в Венгрию и Хорватию по новому магистральному газопроводу

В пятницу, 1 октября, ПАО «Газпром» начал поставки газа в Венгрию и Хорватию по новому маршруту через «Турецкий поток» и далее по национальным газотранспортным системам Болгарии, Сербии и Венгрии, -сообщает департамент информационной политики (ДИП) российского энергетического гиганта.

Как говорится в сообщании ДИМ Газпрома, «поставки по этому маршруту стали возможны благодаря строительству нового магистрального газопровода компанией FGSZ Ltd. на территории Венгрии и завершению расширения в Болгарии и Сербии национальных газотранспортных систем, где операторы «Булгартрансгаз» ЕАД и GASTRANS d.o.o. Novi Sad ввели компрессорные станции».

ПАО «Газпром» с 1 октября начал поставлять газ в Венгрию по долгосрочному контракту, заключенному 27 сентября, через газопровод «Балканский поток» – продолжение «Турецкого потока», и трубопроводы Юго-Восточной Европы. Как сообщал ранее холдинг, всего было заключено два контракта, суммарный объем по ним – до 4,5 млрд. куб. м в год, срок действия каждого из контрактов составляет 15 лет.

«Турецкий поток» – экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность – 31,5 млрд. куб. м газа в год. «Турецкий поток» предназначен для поставок газа в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 01.10.21

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