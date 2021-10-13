российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 13 октября 2021, 17:22 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

Украинская ГТС не годится для надёжного транзита газа – Путин

Фото: пресс-служба Кремля

Изношенность газотранспортной системы Украины составляет 80-85%. Россия не может увеличивать транзит газа через Украину, на чём настаивает Запад.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания «Российской энергетической недели».

По его словам, если Россия в угоду политическим соображениям в Европе и США резко нарастит прокачку газа через ГТС Украины, то она может «лопнуть совсем».

«Изношенность ГТС Украины составляет 80-85%. Прежде чем прокачивать, необходимо привести эту систему в нормативное состояние», – отметил президент РФ.

Он подчеркнул, что «Газпром» и так по итогам года нарастит транзит через Украину на 10%.

В то же время, Путин не исключил сохранение укранского транзита в существующих объёмах после 2024 года, если будут соответствующие заказы на газ со стороны европейских потребителей, а также если будут обеспечены технические и экологические условия работы украинской ГТС.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 13.10.21

Крымчанин решил сжечь сына, чтобы отомстить жене. / В раде заявили о недоверии Запада к Зеленскому. / Ялту атаковали медузы. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Авария на украинской ГТС может случиться в любой момент – немецкий эксперт

В Киеве отмерили три года жизни украинской ГТС

На Украине ждут пика технологического кризиса «в январе-феврале» из-за нехватки газа

Путин предупреждает: Украина собралась «тырить» газ у европейцев

В рубриках

Крым, Севастополь, Юг России, В мире, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика,