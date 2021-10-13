Украинская ГТС не годится для надёжного транзита газа – Путин

Изношенность газотранспортной системы Украины составляет 80-85%. Россия не может увеличивать транзит газа через Украину, на чём настаивает Запад.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания «Российской энергетической недели».

По его словам, если Россия в угоду политическим соображениям в Европе и США резко нарастит прокачку газа через ГТС Украины, то она может «лопнуть совсем».

«Изношенность ГТС Украины составляет 80-85%. Прежде чем прокачивать, необходимо привести эту систему в нормативное состояние», – отметил президент РФ.

Он подчеркнул, что «Газпром» и так по итогам года нарастит транзит через Украину на 10%.

В то же время, Путин не исключил сохранение укранского транзита в существующих объёмах после 2024 года, если будут соответствующие заказы на газ со стороны европейских потребителей, а также если будут обеспечены технические и экологические условия работы украинской ГТС.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 13.10.21

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