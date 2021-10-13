Путин предупреждает: Украина собралась «тырить» газ у европейцев

На Украине зазвучали предложения национализировать газ европейских трейдеров, который закачан в подземные газохранилища «Незалежной».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания «Российской энергетической недели».

По его словам, сейчас в ПХГ Украины хранится 18 миллиардов кубометров газа, часть этого объёма принадлежит европейским и частным операторам. После безответственных заявлений украинских политиков, независимые операторы предпочли свои объёмы забрать.

«Сейчас некоторые безответственные политики на Украине говорят о том, что надо бы его национализировать, этот газ, который хранится в подземных хранилищах, который Украине не принадлежит. И что мы сейчас наблюдаем? Началась постепенная откачка из подземных хранилищ газа на Украине этими операторами частными, в том числе и иностранными операторами», – отметил Путин.

В этом же выступлении президент РФ заявил, что украинская ГТС не годится для надёжного транзита газа.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 13.10.21

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