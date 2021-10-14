Будапешт подтвердил слова Путина о непригодности украинской ГТС для транзита газа

Венгрия, заключая 15-летний контракт с «Газпромом» о поставках голубого топлива в обход Украины, думала, прежде всего, о собственной энергетической безопасности.

Как передает коррепондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, Будапешт не мог больше рисковать бесперебойными поставками газа для населения, полагаясь исключительно на изношенную газотранспортную систему Украины.

«Мы знаем, что маршрут, который использовался через Украину, нуждается в серьезной реконструкции, которая не проводилась. Мы отвергли предложение о получении газа через Украину, потому что мы должны способствовать энергетической безопасности нашей страны», – подчеркнул Сийярто и добавил, что Киев не имеет права критиковать Будапешт и вмешиваться в суверенные дела Венгрии, касающиеся выбора маршрутов поставки газа.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания «Российской энергетической недели» заявил, что украинская ГТС не годится для надёжного транзита газа.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 14.10.21

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