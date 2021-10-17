Посол Украины в Токио: Китай и Япония добьют украинскую ГТС

Спрос на российский природный газ в Японии и Китае резко вырастет в ближайшее время. Это позволит России полностью диверсифицировать свои маршруты поставок за рубеж, в том числе и за счёт ГТС Украины, так как существенно снизится зависимость «Газпрома» от капризных европейских покупателей.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил посол Украины в Японии Сергей Корсунский.

«Этим летом «Газпром» чуть ли не впервые раскрыл данные о поставках газа в Китай. Выяснилось, что в 2020 году газ из РФ обходился Китаю значительно дешевле, чем газ от других поставщиков (сжиженный), но несколько дороже, чем РФ продает в ЕС», – отметил посол.

По его словам, кроме того, что сейчас резко увеличиваются поставки по газопроводу «Сила Сибири» в Китай, «Газпром» уже объявил об утверждении технико-экономического обоснования проекта строительства следующего газопровода – «Сила Сибири-2».

«Его планируемая мощность 50 млрд куб. м, длина 2000 км. Крайне любопытно и важно для нас, что источником газа для этих трубопроводов служат все те же месторождения Ямала – Бованенково и Харасавей, из которых российский газ идет в Европу. Международные аналитики в один голос говорят о том, что когда этот проект будет реализован, возможности «Газпрома» (а значит – Кремля) по диверсификации рынков значительно возрастут. В любом случае, азиатский вектор российских труб станет еще более важным к 2024 году, когда «Сила Сибири» выйдет на проектную мощность», – подчеркнул он.

Кроме того, посол переживает, что огромные объёмы арктического газа буду сжижаться и отправляться в Японию.

«В дополнение к уже имеющимся инвестициям в LNG-сектор российской газовой промышленности, управляющий Японского банка международного сотрудничества заявил во время Восточного экономического форума в минувшем сентябре о том, что рассматривает возможность участия в проектах по строительству LNG-мощностей в Арктике. Только в первом полугодии Россия поставила в Японию энергоресурсов на сумму 3,8 млрд долл., а это уголь (в том числе коксующийся), нефть и газ... Россия уже является одним из пяти крупнейших поставщиков – после Австралии, Малайзии, Катара и США», – приводит слова Корсунского «ПолитНавигатора».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.10.21

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