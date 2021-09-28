«Превращение украинской ГТС в металлолом – свершившийся факт» – киевский эксперт

Украинская газотранспортная система прекращает существование. Вина за это лежит на постмайданных руководителях Украины – начиная от Тимошенко и Ющенко и заканчивая Порошенко и Зеленским.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский экономист Максим Гольдарб.

По его словам, русофобская политика украинских элит и постоянный газовый шантаж России и Европы привели к закономерному результату.

«Россияне, не стесняясь, показывают Европе, что «у вас будет газ, когда у нас заработает «Северный поток». Они, не стесняясь, говорят о том, что Украина, ГТС Украины – им не интересны. Они не будут наращивать дополнительные мощности и, скорее всего, транзит прекратится.

Пять лет назад я говорил о том, что украинская ГТС превращается в металлолом, мне тогда не верили, но, между тем, это факт. Сегодня – уже практически свершившийся факт.

Чего не хватает этому свершившимся факту – это жестокого наказания всех тех негодяев в Украине, которые сделали всё для того, чтобы Россия и Европа отказались от украинской газотранспортной системы. Это – враги страны, враги украинского народа, они делали всё сознательно, они понимали, чем всё закончится», – приводит «ПолитНавигатор» слова украинского эксперта.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 28.09.21

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