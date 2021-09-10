Россия может вынудить Киев собственными руками перекрыть транзит газа через Украину – эксперт

У России есть технические рычаги, чтобы заставить Киев по собственной инициативе прекратить транзит газа через украинскую ГТС в Европу.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский экономист Алексей Кущ.

«Чтобы аннулировать действующий транзитный контракт, причем, по нашей вине, России стоит лишь снизить объемы транзита ниже 20 млрд, а за остальные объемы – просто платить. В Украине дефицит газа – 15 млрд плюс технический газ. Сейчас мы реально отбираем его из ГТС, хотя и показываем виртуальный реверс. Но если объемы упадут, мы должны будем или полностью отбирать российский газ, и тогда в Европу уже ничего не попадет, или включать реальный реверс. Но ГТС не может одновременно работать в режиме аверса и реверса. И тогда мы будем вынуждены уже сами перекрывать вентиль на востоке страны. В таком случае виновником прекращения транзита газа в Европу будет Украина», – отмечает эксперт.

С свою очередь, источник украинского издания «Страна.УА», близкий к энергетическому рынку, считает, что такой сценарий возможен в том случае, если Украина предпримет крайне враждебные действия в отношении России на других направлениях.

«На сто процентов такой сценарий исключать нельзя, но для этого отношения между Украиной и Россией должны совсем уж радикально ухудшиться. Например, если Украина пойдет в наступление на Донбассе или будут какие-то военные движения вокруг Крыма.

Но в любом другом случае использование такого политического рычага мне кажется маловероятным. Во-первых, это очень невыгодно для «Газпрома», который будет платить Украине за транзит, но реально газ прокачивать не будет. Во-вторых, это сильно напряжет отношения с Германией и Евросоюзом, так как станет фактическим подтверждением тезиса, что Россия использует газ как политическое оружие. А Россия настроена на увеличение поставок газа в ЕС. После запуска «Северного потока-2» – это будет главной задачей.

Поэтому, если Украина не будет делать резких движений, то и Россия не будет прекращать транзит до истечения срока контракта в 2024 году. А после 2024 года все будет зависеть от объема потребления российского газа в Европе. Если он увеличится, то транзит через Украину сохранится. Если не увеличится, то транзит могут и полностью прекратить. И тогда Украина будет вынуждена перейти на прямые закупки газа у России», – резюмировал источник издания.

Симферополь, Валентин Карамазов

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