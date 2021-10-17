На Украине предупреждают, что будут вынуждены отбирать идущий в Европу транзитный газ

Украине в этом отопительном сезоне будет не хватать ежесуточно около 20 миллионов кубометров газа из-за недостаточной заполненности подземных газохранилищ. Восполнять недостаток можно будет только напрямую из транзитной трубы, иначе замёрзнёт население.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил бывший министр энергетики Украины Иван Плачков.

Положение, по его мнению, мог бы спасти контракт со Словакией на отбор части идущего к ним российского газа, но только в том случае, если у словаков тоже не будет дефицита голубого топлива.

«Прошлый год максимальное потребление газа при минусовых температурах было, мы рассматриваем суточное, – 183 миллиона кубометров газа. Что мы имеем? Мы имеем собственную добычу 50 миллионов, мы можем вытащить из хранилищ порядка ста.

В прошлом году мы отбирали 130, но в хранилищах было 28 миллиардов. При 18-ти миллиардах мы 130 не отберем из хранилища, потому что хранилища не надуты, там – чем меньше газа, тем меньше отбор. И мы имеем 50 собственных и, предположим, 110 заберем из хранилищ. Итого 160... Где мы возьмем еще 20 миллионов суточных?

Будем отбирать из транзита... Мы будем или отбирать из трубы, или должны покупать у Словакии, должны иметь контракты и так далее», – приводит слова Плачкова «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.10.21

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