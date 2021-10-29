Премьер-министр Украины призвал переходить на биотопливо из отходов животноводства

Украинские производители тепла должны отказаться от дорогого газа и угля и перейти на растопку пеллетами (биотопливо, получаемое из торфа, древесных отходов и отходов сельского хозяйства).

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, такой подход позволит Украине пережить зиму и сэкономить значительные средства.

«Есть альтернатива и спокойное прохождение отопительного сезона. Конечно, напряженно, но без стресса и без риска того, что будет что-либо сорвано», – отметил глава украинского правительства и добавил, что кабмин разрабатывает программу по производству биотоплива.

«Реализация программы приведет к значительной экономии. По данным Министерства экономики, осуществив энергоэффективные мероприятия для коммунальной сферы, мы можем экономить до $1,5 млрд в год. Это уменьшение потерь в теплосетях, домах», – уверяет Шмыгаль.

Напомним, ранее депутат Верховной рады Украины Михаил Волынец назвал преступным решение многих коммунальных начальников использовать вместо угля автомобильную резину для растопки котельных. Он призвал украинцев «собирать и сушить кизяки».

Кроме того, глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что Украина начнёт производство биогаза.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 29.10.21

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