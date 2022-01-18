Стартап по-украински: Нафтогаз готов поддержать собирателей щепы и соломы гарантированными закупками

«Нафтогаз Тепло» (теплогенерирующее подразделение украинской нефтегазовой компании «Нафтогаз») гарантировало бесперебойные закупки сырья для производства биотоплива у мелких бизнесменов, готовых заняться сбором щепы и соломы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», приглашение к сотрудничеству опубликовано на сайте «Нафтогаз Тепло».

«Есть местный малый бизнес, который будет знать, что нашей компании для производства тепла и электроэнергии на ТЭЦ нужно ежегодно определенное количество биосырья. Пусть это будет щепа или солома, в производство которых предприниматели могут инвестировать и строить свой устойчивый бизнес», – обратился к местным предпринимателям руководитель предприятия Виталий Михайленко.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинские производители тепла должны отказаться от дорогого газа и угля и перейти на растопку пеллетами (биотопливо, получаемое из торфа, древесных отходов и отходов сельского хозяйства).

Симферополь, Валентин Карамазов

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