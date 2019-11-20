Киев рассматривает возможность заполнения ГТС газом из навоза

Украина как аграрная держава имеет достаточное количество отходов в виде биоматериала, из которого можно добывать метан. Выработанный биогаз поможет частично заполнить пустую газотранспортную систему Украины в случае прекращения российского транзита газа.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире украинского телевидения заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Есть определенные инновационные подходы к использованию украинской ГТС. Например, это уже технология, которая применяется в Украине, это биогаз. Украина – большая аграрная страна, мы можем перерабатывать биоматериал в газ и таким образом фактически производить газ. Речь идет о больших объемах газа. Они не могут заместить транзит, но речь идет о миллиардах кубов газа», – приводит «ПолитНавигатор» слова Витренко.

Кроме того, руководство «Нафтогаза» не отказывается от идеи закачки водорода в украинскую газотранспортную систему после прекращения транзита российского газа.

«То есть, это не источник энергии сам по себе, но это определенный медиум или технология, позволяющая энергию, которую вырабатывает атомная электростанция или какие-то восстанавливаемые виды энергии, которые не используются ночью, за счет этого можно производить водород и этот водород можно хранить и транспортировать украинской ГТС и потом или в Украине из него вырабатывать электроэнергию через топливные соты, технологию, или транспортировать этот водород в Европу», – растолковал Витренко сложную технологию обеспокоенным украинским телезрителям.

Напомним, сегодня министр энергетики России Александр Новак заявил, что у Киева ещё остаётся шанс заключить с Россией договор на закупку и транзит газа в определённых объёмах.

Симферополь, Валентин Карамазов

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