Нафтогаз грозится закачать водород в ГТС Украины

Руководство «Нафтогаза» намерено закачать водород в украинскую газотранспортную систему в случае неподписания транзитного контракта с «Газпромом» на прокачку газа через Украину в Европу.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на исполнительного директора НАК «Нафтогаз» Юрия Витренко сообщили украинские СМИ.

По словам Витренко, вынужденная закачка водородом ГТС понадобится для сохранения энергии, произведённой посредством разных источников.

«Есть новые технологии, например, водород, используемый, как механизм энергосбережения. Водород может быть той субстанцией, которая поможет сохранять для дальнейшего использования энергию, которая генерируется из возобновляемых источников – ветра или солнца – или энергию, которая генерируется на АЭС. Сейчас в Европе есть разные экспериментальные технологии, когда ГТС используется для хранения и транспортировки водорода», – заявил исполнительный директор «Нафтогаза».

Вместе с тем, Витренко не исключает использование ГТС по назначению, но для другого транзита – из Румынии и Словакии в Польшу, однако признал, что оба проекта менее выгодны в сравнении с российским транзитом.

«Чтобы можно было, например, транспортировать газ из Румынии, где есть профицит, в такие страны, как Словакия, Польша или Молдова. Вопрос транспортировки газа в Молдову, кстати, будет актуальным и этой зимой, поскольку Молдова тоже останется без российского газа, если не будет транзита. Все эти возможности изучаются, использование их не является простым, но перспектива есть», – уверяет Витренко.

Напомним, Юрий Витренко стал скандально известен в последние полгода благодаря своим публичным ультиматумам «Газпрому».

Симферополь, Валентин Карамазов

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