Богатая маржа: Нафтогаз собрался поторговать замороженными активами Газпрома

В «Нафтогазе» подсчитали сумму всех арестованных и замороженных европейскими судами активов «Газпрома» в счёт исполнения иска Стокгольмского арбитража.

Ранее украинская компания выиграла спор в Швеции на 2,56 млрд, однако «Газпром» подал апелляцию и дело пока не завершено.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о богатом долларовом «улове» радостно сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Общая сумма, если отталкиваться от оценки замороженных активов, значительно превышает то, что они нам должны. Скажем так: она превышает $3 млрд... Активы арестованы в Великобритании и Нидерландах, при этом в Люксембурге и Швейцарии есть «определенные ограничительные меры, но их нельзя назвать арестами», – рассказал Витренко.

«Смысл в том, что в этих странах нет активов «Газпрома», которые можно было бы заморозить, но если такие активы там появятся, то они будут заморожены», – заявил топ-менеджер «Нафтогаза» и добавил, что среди арестованных активов имеются также и банковские счета.

Отметим, что Украине придётся сначала заручиться отдельным решением суда, чтобы получить право «торговать» активами «Газпрома».

Между тем, окончательный вердикт по апелляции «Газпрома» на принятое ранее решение Стокгольмский арбитраж вынесет в конце текущего года.

Как сообщал «Новый День», ранее Юрий Витренко направил бестактное приглашение «Газпрому» обсудить транзитный контракт.

Украинский топ-менеджер не упустил возможности припомнить Москве провал открыто поддержанной Путиным партии «ОПЗЖ» олигарха Виктора Медведчука на выборах в Верховную Раду.

Напомним, ранее Россия уже предупредила Украину, что заключение транзитного контракта возможно только с одновременным подписанием договора о прямых закупках Киевом соответствующих объёмов российского газа и прекращения подачи исков в европейские суды.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.08.19

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