Нафтогаз предложил Газпрому сдаться новым способом

Украинский «Нафтогаз» выступил с инициативой о «запасном варианте» транзитного договора с «Газпромом».

Украинская компания предлагает вместо «классического» чистого тразита – «своп» газа.

Таким образом, по мнению украинской стороны, «Газпром» якобы избежит перед западными партнёрами рисков, связанных с украинским оператором ГТС и самим регулятором – «Нафтогазом».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на своей странице в Фейсбуке заявил исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

«Газпром» будет передавать нам определенный объем газа (определенную энергетическую ценность газа) на границе Украина – РФ, а мы будем передавать точно такой же объем (энергетическую ценность) на границе Украина – ЕС», – написал Витренко и добавил, что гарантами во время передачи газа будут выступать операторы Словакии, Венгрии, Польши и Румынии.

«Такие контракты на «своп» газа являются относительно привычными для европейского рынка (возможно, и для «Газпрома»). То есть, такой контракт может быть заключен по европейским правилам, просто они разные для контрактов на «своп» газа и на услуги по транспортировке газа», – отметил он.

При этом, плату за транзит предлагается оформить не как тариф, а как маржу, «причитающуюся Украине».

«Хотя эта плата за транзит будет оформлена как маржа, а не как тариф на транспортировку, ради справедливости и объективности ее размера мы рассчитаем ее в полном соответствии с европейским тарифным кодексом, согласуем с представителями ЕС и представим для переговоров с «Газпромом», – поделился Витренко мечтами всего руководящего состава «Нафтогаза» и не только.

В дополнение к этому, исполнительный директор снова заговорил о 10-летнем контракте и ежегодных объёмах транзита, с которыми категорически не согласна российская сторона.

«Нас устраивает предложение ЕС: обеспечить техническую возможность (мощности) для поступления газа из РФ в Украину в объеме не менее 90 млрд куб. м по году. То есть, будет 30 млрд куб. м для дополнительных объемов транзита, доступных как для газпромовского газа, так и для газа других компаний. Такой договор является относительно простым, он не является предметом регулирования с украинской стороны, никто никому не должен платить деньги за мощности и т.д., поэтому у «Газпрома» нет обоснованных оснований отказываться от его подписания», – уверяет Витренко.

Напомним, глава «Газпрома» Алексей Миллер уже заявлял, что ежегодные объёмы транспортировки газа через Украину не будут превышать 15 миллиардов кубометров.

Как сообщал «Новый День», вчера Киев официально предупредил Европу о неизбежном масштабном газовом кризисе в 2020 году из-за неподписания транзитного котракта между «Нафтогазом» и «Газпромом» через газотранспортную систему Украины.



Симферополь, Валентин Карамазов

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