Додавим Газпром! Нафтогаз ухватился за уступки Москвы

Предложение Москвы по сохранению транзита газа через Украину, в случае отказа Киева от судебных исков к «Газпрому», вдохновило руководство «Нафтогаза» усилить давление на Россию.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о «правильно» выбранной тактике в газовом конфликте с РФ заявил у себя в Фейсбуке глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

По словам Коболева, теперь Киеву необходимо, при сохранении всех судебных требований к «Газпрому», добиваться продления договора на транзит газа на украинских условиях.

«Эти тезисы представителя РФ доказывают правильность подхода, который был выбран командой Нафтогаза – мы должны сохранить возможность (через суды) обращаться к Газпрому, если российская компания не сдержит своих обещаний по сохранению транзита по территории Украины.

Именно поэтому критически важно выбрать именно ту модель разделения ГТС, которая позволяет сохранить права Нафтогаза по уже поданным судебным искам. А именно – модель ISO», – написал глава «Нафтогаза».

Напомним, ранее премьер России Дмитрий Медведев и глава Минэнерго Александр Новак в разной форме намекали Киеву, что Москва хотела бы избежать судебных исков против «Газпрома», а взамен обещали сохранить транзит газа «на действующих условиях».

Последнее предложение об уступках поступило Киеву от первого замглавы аппарата правительства России Сергея Приходько: «Что касается транзита российского газа через территорию Украины, то мы готовы его сохранить на экономически рентабельных условиях, но в случае справедливого урегулирования всех судебных споров между Газпромом и НАК Нафтогаз Украины».

По всей видимости, на Украине сочли, что у Москвы не хватает юридических аргументов для международных судов в газовых спорах с Киевом, и решили продолжить давление на «Газпром».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 24.06.19

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