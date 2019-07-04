Нафтогаз смирился с прекращением российского транзита газа

Украинская компания «Нафтогаз» оставила попытки напугать руководство «Газпрома» с помощью западных судов и дружественных европейских и американских политиков.

Нефтегазовый монополист больше не рассчитывает остаться крупным транзитёром и готовится к полному прекращению поступления российского газа в украинскую ГТС.

Как передаёт корреспонденто РИА «Новый День», об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил исполнительный директор госпредприятия Юрий Витренко.

«К сожалению, мы вынуждены ожидать прекращения транзита через Украину не только в первом квартале 2020 года, а вообще после окончания 2019 года», – написал Витренко и обвинил «Газпром» в политическом, а не экономическом подходе в отношениях с Украиной.

По его словам, собственная добыча газа на украине катастрофически упала, поэтому прохождение осенне-зимнего сезона Украиной находится под большой угрозой.

Между тем, европейские партнёры «Газпрома» заблаговременно заполнили все свободные газохранилища и провели ряд так называемых «стресс-тестов» на случай полной приостановки поставок российского газа через украинскую ГТС.

Об этом каналу PolitWera заявил директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский.

«Европейские партнеры сейчас активно готовятся при участии «Газпрома» к любому возможному «веселью» 1 января, как Миллер говорил. После 2009 года Европа активно развивала и сеть интерконнекторов из сети подземных хранилищ газа. В этом принципиальное отличие ситуации 2019 года от ситуации 2009 года...», – отметил эксперт.

Напомним, недавно на ежегодном собрании акционеров «Газпрома» глава концерна Алексей Миллер заявил, что все высказывания руководства «Нафтогаза» о якобы направленных в Москву предложениях по урегулированию ситуации с транзитом российского газа являются абсолютно несерьёзными. Москва по-прежнему ждёт от Украины согласия на подписание договора о прямых поставках российского газа. В ином случае – транзит по украинской ГТС невозможен.



Симферополь, Валентин карамазов

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