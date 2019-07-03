Киев: Россия и Европа полностью готовы к остановке украинского транзита газа

Европейские партнёры «Газпрома» заблаговременно заполнили все свободные газохранилища и провели ряд так называемых «стресс-тестов» на случай полной приостановки поставок российского газа через украинскую ГТС.

Проведённые испытания показали, что Европа даже в самые сильные морозы сможет в течение двух месяцев свободно обходиться без украинского транзита.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом каналу PolitWera заявил директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский.

«Европейские партнеры сейчас активно готовятся при участии «Газпрома» к любому возможному «веселью» 1 января, как Миллер говорил. После 2009 года Европа активно развивала и сеть интерконнекторов из сети подземных хранилищ газа. В этом принципиальное отличие ситуации 2019 года от ситуации 2009 года.

В 2009 году (первая газовая война России и Украины- прим. «НД») Европа была не готова к остановке транзита российского газа. В 2019 году стресс тесты показали, что до двух месяцев они выдерживают при самом жестком сценарии с учетом климата, с учетом того, что есть «Северный поток-1», с учетом того, что есть газ в хранилищах. Я не думаю, что остановка транзита вызовет какой-то кризис 1 – 2 января», – поделился данными Землянский.

С тем, что Европа готова без проблем пережить остановку украинского транзита газа, согласен и редактор журнала «Геоэнергетика.ru» Борис Марцинкевич.

«По сравнению с 2009 годом только у «Газпрома» шесть газовых хранилищ, плюс закачанное на территории Голландии. Если они сейчас все зальют, то они наверняка перезимуют. С учетом того что первый «Северный поток» уже какие-то чудеса показывал (у него проектная мощность 55, а он прокачал через себя 68), то есть какой то запас прочности. Они как-то видимо намерены перезимовывать», – приводит слова Марцинкевича «ПолитНавигатор».

Напомним, недавно на ежегодном собрании акционеров «Газпрома» глава концерна Алексей Миллер заявил, что все высказывания руководства «Нафтогаза» о якобы направленных в Москву предложениях по урегулированию ситуации с транзитом российского газа являются абсолютно несерьёзными. Москва по-прежнему ждёт от Украины согласия на подписание договора о прямых поставках российского газа. В ином случае – транзит по украинской ГТС невозможен.

В свою очередь в «Нафтогазе» заявляют, что не собираются подписывать с «Газпромом» никаких контрактов до разрешения споров в европейских судах.

Ранее глава правительства РФ Дмитрий Медведев дал понять, что продление транзитного контракта на прокачку газа в Европу по территории Украины возможно только при соблюдении двух главных условий: изменение поведения «Незалежной» и коммерческая целесообразность для России.

«Мы не отказывались от пролонгации соответствующих договоров с Украиной и использования этого транзитного маршрута. Но это сотрудничество должно быть прагматичным, оно должно быть основано на нормальных коммерческих отношениях, оно должно быть взаимовыгодным, там должны быть приемлемые тарифы», – объяснил Медведев и подчеркнул, что для начала Киев должен отказаться от бессмысленных исков в международные суды против «Газпрома» и России.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 03.07.19

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