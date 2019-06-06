У Нафтогаза кончились деньги на спасение Украины от зимы

Украину ждёт тотальный газовый кризис в осенне-зимний период из-за долгов потребителей и нехватки средств на закупку голубого топлива.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом у себя в Фейсбуке заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

«За тот газ, который мы поставили ранее, продавцы газа на местах и производители тепла задолжали 61,4 млрд грн. Это вдвое больше, чем нам нужно, чтобы качественно подготовиться к зиме.

Еще один фактор дефицита – требование Кабмина оплатить 90% нашей прибыли в качестве дивидендов, причем до конца июня. Именно сейчас, когда нам нужны деньги на закупку газа на зиму, это для нас чрезвычайный вызов.

Приходится выбирать – дивиденды сейчас, или защита от кризиса. Части государственных предприятий правительство разрешило платить лишь 30% прибыли. Нам не помешала бы хотя бы рассрочка, пока мы не начнем продавать газ.

Второй путь – привлечение кредитных средств. Для этого необходимо разрешение и активное участие кабинета министров как нашего единственного акционера.

Пока в наполнении подземных хранилищ мы движемся по графику. Но если не решить проблему ликвидности в ближайшие недели – закупить газ в достаточных объемах будет невозможно.

Ситуация требует срочного внимания на наивысшем уровне», – бьёт тревогу Коболев.

Глава Нафтогаза также заявил, что Украине необходимо готовиться к новой газовой войне с Россией, чтобы добиться от неё продления транзитного договора. Для этого требуется как можно быстрее заполнить все имеющиеся в стране газохранилища.

«Но этому может помешать дефицит оборотных средств у Нафтогаза», – сетует Коболев.

Напомним, вчера Москва предъявила Киеву два главных условия для сохранения транзита газа через Украину.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 06.06.19

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