Российский сенатор предупредил Украину о закрытии Нафтогаза

Неконструктивная позиция руководства «Нафтогаза» приведёт к тому, что Москва откажется от продления транзитного договора, что приведёт к фактическому исчезновению украинского газового монополиста.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире телеканала «ТВ-Центр» предупредил украинскую сторону член Совета Федерации Алексей Пушков.

«Руководство «Газпрома» заявило, что оно готово продавать газ Украине с 25-процентной скидкой. И вы понимаете, что такого заявления, когда был у власти Порошенко, дождаться было невозможно. Такое заявление согласовано с высшим политическим руководством России, и это, конечно, жест в адрес Украины.

Этот жест что еще означает? Что мы готовы вести переговоры по транзиту, несмотря на нагловато-отчаянную позицию руководства «Нафтогаза», который все время нас провоцирует, подает в арбитражные суды, чем-то нам угрожает.

Я думаю, что господину Коболеву, руководителю «Нафтогаза», надо задуматься, чтобы сохранить свою контору, потому что, если российский транзит закончится, «Нафтогаз» закроют за ненадобностью. Вот вам первый пример, что Россия посылает сигналы украинскому руководству, это очевидно», – приводит слова Пушкова «ПолиНавигатор».

Напомним, на днях «Нафтогаз» вновь заявил о непремлемости выдвигаемых Москвой условий для продления транзитного договора.

Между тем, сегодня Киев официально предупредил Европу о неизбежном масштабном газовом кризисе в 2020 году из-за неподписания транзитного котракта между «Нафтогазом» и «Газпромом» через газотранспортную систему Украины.

Однако ранее «Укртрансгаз» объявил, что из-за недостатка средств украинская ГТС может полностью остановить работу в ближайшие месяцы.

Кроме того, «Нафтогаз» заявил о недостатке средств на закачку газохранилищ к зиме.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.06.19

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