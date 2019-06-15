Меркель и Макрон приедут в Киев и «оторвут голову» виновным в саботаже газового договора с Россией

Украинские руководители, ответственные за торпедирование нового транзитного и газового договора с Россией очень скоро столкнутся с гневной реакцией Германии и Франции.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом украинских политиков, идеологов продолжения газовой войны с Россией предупредил известный киевский политолог Михаил Погребинский.

Эксперт объяснил, чем закончится попытка Киева выкручивать Москве руки путём угрозы остановки строительства «Северного потока – 2».

«Я хочу высказать гипотезу, чем, на мой взгляд, все закончится. Заканчивается в конце года договор, прекращается поставка по этому договору газа, и предлагается Украине минимальная поставка в 10 миллиардов кубов, чтобы удовлетворить недостающие поставки Европе.

И если Украина, как вы предполагаете, скажет «а мы не будем», то сюда приедет Германия и Франция, и оторвет голову таким, как вы», – приводит слова политолога «ПолитНавигатор».

Напомним, сегодня министр энергетики России Александр Новак заявил, что недавнее предложение Минэнерго РФ продлить газовый транзитный контракт с Украиной на действующих условиях не означает, что строительство трубопровода «Северный поток – 2» находится под угрозой.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.06.19

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