Трамп заставит! Зеленский бросил вызов Меркель и Макрону по «Северному потоку – 2»

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил лидеров Германии и Франции в следовании европейским интересам в сфере энергетики – в ущерб украинским и американским.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», Зеленский намерен пожаловаться на Берлин и Париж президенту Трампу и попросить его остановить «Северный поток – 2», несмотря на твёрдое решение Ангелы Меркель и Эмманюэля Макрона завершить строительство газопровода.

Как известно, новые газопроводы в Европу позволяют «Газпрому» снизить транзитные риски и увеличить поставки российского газа европейским потребителям. Однако это мешает масштабной экспансии дорогого сжиженного американского газа на европейский континент, а, с другой стороны, – резко снижает капитализацию украинской ГТС и политическое значение «Незалежной» как транзитёра-монополиста.

По сообщениям украинских СМИ, поднять вопрос об остановке строительства газопровода «СП-2» украинский президент намерен на предстоящей встрече с Дональдом Трампом во время официального визита в Вашингтон.

«Вопрос строительства Северного потока-2 решен уже давно, очень давно. И не надо спекулировать этой темой так, как спекулируют вопросом возвращения России в ПАСЕ, что это при нас случилось. Нас никто не спрашивает. Я думаю, что ни госпожа Меркель, ни господин Макрон не будут влиять на продолжение строительства «Северного потока».

На них влияет локальный бизнес, и они с этим ничего сделать не могут. Поэтому единственное решение этого вопроса – у меня будет встреча в Соединенных Штатах с президентом США. Это единственный человек, который, я уверен, решит этот вопрос в пользу Украины», – утверждает Зеленский.

Кроме того, украинский президент намерен заручиться поддержкой другого антироссийского лидера – польского президента Анджея Дуды, который называет себя «лучшим другом Америки» и также является активным противником строительства газопровода «Северный поток – 2».

Как сообщал «Новый День», украинская компания «Нафтогаз» больше не рассчитывает остаться крупным транзитёром и готовится к полному прекращению поступления российского газа в украинскую ГТС.

Между тем, европейские партнёры «Газпрома» заблаговременно заполнили все свободные газохранилища и провели ряд так называемых «стресс-тестов» на случай полной приостановки поставок российского газа через украинскую ГТС.

Напомним, недавно на ежегодном собрании акционеров «Газпрома» глава концерна Алексей Миллер заявил, что все высказывания руководства «Нафтогаза» о якобы направленных в Москву предложениях по урегулированию ситуации с транзитом российского газа являются абсолютно несерьёзными. Москва по-прежнему ждёт от Украины согласия на подписание договора о прямых поставках российского газа. В ином случае – транзит по украинской ГТС невозможен.

Симферополь, Валентин карамазов

Симферополь. Другие новости 05.07.19

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