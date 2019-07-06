Трамп не поможет Зеленскому надавить на Европу и остановить «Северный поток – 2»

Президент Украины Владимир Зеленский должен срочно приступить к переговорам с Москвой и «Газпромом», чтобы не заморозить страну зимой.

Надежды Зеленского остановить строительство «Северного потока – 2» при помощи США, которые, по его мнению, способны сломать волю Германии и Франции – тщетны.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом у себя в Твиттере написал российский сенатор Алексей Пушков.

«Зеленский зря рассчитывает на Трампа, если надеется, что тот сорвёт ввод в действие Сев.потока-2. Не существует «решения вопроса в сторону Украины». Нафтогаз показал себя невозможным партнером. Зеленскому следует решать вопрос транзита с Москвой, а не с Вашингтоном. Все не то», – указал член Совфеда.

Напомним, ранее президент Зеленский заявил, что намерен пожаловаться на Берлин и Париж президенту Трампу и попросить его остановить «Северный поток – 2», несмотря на твёрдое решение Ангелы Меркель и Эмманюэля Макрона завершить строительство газопровода.

Кроме того, Зеленский обвинил лидеров Германии и Франции в следовании европейским интересам в сфере энергетики – в ущерб украинским и американским.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 06.07.19

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