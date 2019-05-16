Меркель грудью встала за «Северный поток-2»: «Проект уже не остановить»

Еврокомиссия не сможет остановить строительство газопровода «Северный поток-2». Такое мнение выразила канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в Равенсбурге, передает Handelsblatt.

Новая газовая директива ЕС предоставляет Еврокомиссии больше возможностей для блокировки проекта, но она не в состоянии остановить строительство трубопровода, убеждена Меркель. Она подчеркнула, что проект прокладки газопровода по дну Балтийского моря в целом согласован.

Меркель при этом указала, что опасения восточноевропейских стран понятны, но «Северный поток-2» экономически оправдан. Она напомнила, что в этом проекте участвуют не только немецкие, но также французские, австрийские и голландские компании.

Меркель добавила, что ключевое значение для проекта имеет сохранение за Украиной газового транзита. По ее словам, об этом она четко заявила президенту РФ Владимиру Путину.

Газопровод «Северный поток-2» мощностью 55 млрд кубометров газа в год, как ожидается, будет введен в эксплуатацию до конца 2019 года. Российский газ будут поставлять в Германию по дну Балтийского моря.

Проект предусматривает прокладку трубы через экономические и территориальные зоны России, Финляндии, Швеции, Германии и Дании. Его одобрили все эти страны за исключением Дании. Украина, Латвия, Литва и Польша активно выступают против этого проекта. Кроме того, президент США Дональд Трамп неоднократно жестко высказывался против «Северного потока-2». Он называл неприемлемыми «трубопроводные доллары», которые текут в Россию из Европы. По мнению политологов, цель Трампа – продвинуть на европейский рынок американский сжиженный газ. Москва неоднократно заявляла, что не рассматривает новый трубопровод как инструмент влияния, а относится к нему как к исключительно экономическому проекту.

14 мая стало известно, что в американском сенате разработан законопроект, предусматривающий введение санкций против строителей газопровода «Северный поток-2». Согласно документу, ограничительные меры коснутся лиц и компаний, которые предоставили морские суда для укладки труб, а также тех, кто страхует эти суда и оказывает финансовую и техническую поддержку. Предполагается, что физическим лицам и представителям компаний, связанных с данными судами, откажут в выдаче виз, а их собственность и активы в США будут заблокированы.

Накануне президент РФ Владимир Путин в очередной раз заявил, что «Северный поток-2» отвечает интересам Евросоюза. По его словам, попытки Вашингтона помешать строительству трубопровода являются проявлением нечестной конкуренции.

В середине апреля в ЕС были приняты поправки к газовой директиве, согласно которым на газопроводы, проходящие через территории государств – членов Евросоюза, будут распространяться действующие в ЕС правила, которые запрещают совмещение продажи и транспортировки газа. Министр энергетики РФ Александр Новак тогда заявил, что они не помешают «Северному потоку-2».

Берлин, служба информации РИА «Новый День»

Берлин. Другие новости 16.05.19

Шумков рассчитывает на помощь министра Кобылкина в обновлении техники. / Храм-на-драме: хронология событий (ФОТО, ВИДЕО). / Глава Зауралья Шумков назначил нового чиновника. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»