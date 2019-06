США собрались «спасать Европу от России» с помощью санкций против «Северного потока-2»

В американский конгресс внесен законопроект о введении санкций против проекта Северный поток-2» и других российских газопроводов. Об этом говорится в заявлении автора документа – сенатора-республиканца Джона Баррассо, опубликованном на его сайте.

Сенатор убежден, что европейские союзники Вашингтона «все больше зависят от российского газа». При этом, Москва, считает политик, «продолжает подрывать мир и безопасность в Европе с помощью различных механизмов, включая использование энергии в качестве геополитического оружия». По его мнению, «Северный поток-2» сделает Европу более зависимой от российского газа и «подорвет диверсификацию европейских источников энергии, поставок и маршрутов».

Баррассо полагает, что его законопроект под названием The ESCAPE Act (Energy Security Cooperation with Allied Partners in Europe Act) или «Акт о сотрудничестве в области энергетической безопасности с союзниками в Европе» укрепляет энергетическую безопасность европейских союзников Штатов, «предоставляя им стабильную и надежную американскую энергию», передает «Интерфакс».

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает возможность введения ограничительных мер в отношении «Северного потока-2», чтобы «защитить Германию от России», которая получает «миллиарды и миллиарды долларов от ФРГ за газ». Американский лидер считает, что Берлин стал «заложником» Москвы, а для «спасения» от России США готовы предложить Германии американский сжиженный газ.

Как сообщал «Новый День», в мае американские сенаторы демократ Джин Шахин и республиканец Тед Круз разработали законопроект, предусматривающий введение санкций против строителей газопровода «Северный поток-2». Согласно документу, ограничительные меры коснутся лиц и компаний, которые предоставили морские суда для укладки труб, а также тех, кто страхует эти суда и оказывает финансовую и техническую поддержку. Предполагается, что физическим лицам и представителям компаний, связанных с данными судами, откажут в выдаче виз, а их собственность и активы в США будут заблокированы, следует из текста документа.

Мощность «Северного потока-2» составит 55 млрд кубометров газа в год. Планируется, что газопровод будет введен в эксплуатацию к 2020 году. Российский газ будут поставлять в Германию по дну Балтийского моря. Проект предусматривает прокладку трубы через экономические и территориальные зоны России, Финляндии, Швеции, Германии и Дании. Его одобрили все эти страны за исключением Дании. Украина, Латвия, Литва и Польша активно выступают против этого проекта. Кроме того, президент США Дональд Трамп жестко высказывался против «Северного потока-2». Он, в частности, называл неприемлемыми «трубопроводные доллары», которые текут в Россию из Европы.

По мнению политологов, цель Трампа – продвинуть на европейский рынок американский сжиженный газ. Москва неоднократно заявляла, что не рассматривает новый трубопровод как инструмент влияния, а относится к нему как к исключительно экономическому проекту.

Ранее в экспертном сообществе допустили резкий рост курса доллара из-за введения США новых санкций против России. В частности, глава аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель в комментарии «Российской газете» не исключила скачок курса американской валюты до 90 рублей и выше в среднесрочной перспективе, особенно тогда, когда будет достроен и запущен «Северный поток-2».

