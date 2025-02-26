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Среда, 26 февраля 2025, 12:51 мск

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Турецкие банки рассчитывают на смягчение антироссийских санкций США

Банковский сектор Турции надеется, что санкции против России будут отменены в скором времени. Это решило бы проблемы с платежами между Анкарой и Москвой, а пока ситуация остается сложной. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник на финансовом рынке страны.

«Ожидаем, конечно, что это будет в ближайшее время, при новой администрации США. Пока изменений нет. Это очень помогло бы и решению проблем с платежами. Но пока ситуация остается сложной», – сказал собеседник агентства, комментируя вопрос с банковскими платежами между Турцией и РФ.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что антироссийские санкции будут сняты в какой-то момент. Впрочем, пока не наступили подходящие условиях для отмены ограничительных мер.

В свою очередь Россия всегда называла введенные в одностороннем порядке ограничения незаконными. В Москве неоднократно подчеркивали, что несмотря на усиление давления, экономика РФ справляется с санкциями и продолжает развиваться.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Санкции против России

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