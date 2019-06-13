Эксперт предсказала обвал рубля: доллар может взлететь выше 90 рублей

Усиление США антироссийских санкций может привести к резкому росту курса доллара. Не исключен сценарий, когда американская валюта взлетит выше 90 рублей. С таким прогнозом выступила глава аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель в комментарии «Российской газете». Эксперт также сообщила, какие еще риски могут негативно сказаться на курсе рубля и на экономической ситуации в стране в целом.

По мнению аналитика, вероятность расширения санкций в отношении России составляет 99%. «И дело не только в каких-то политических или экономических противоречиях», – отметила она. По ее словам, США, начав применять антироссийские санкции в 2014 году, теперь «просто психологически не могут остановиться» и вводят различные экономические ограничения «по любому поводу любой стране мира». Таким образом Вашингтон подпитывает свое эго – «мы можем кому-то что-то запретить». Френкель указала, что Соединенные Штаты, начав вводить необоснованные санкции против России, получили поддержку со стороны своих союзников и других стран. Поэтому власти США могут и дальше продолжать свою санкционную политику, полагает она.

В случае, если новые санкции будут включать расширение черного списка физических лиц или морских судов, то это не самая опасная ситуация для России. Однако, если Вашингтон запретит операции с государственными казначейскими бумагами и введет санкции, связанные с торговлей углеводородами, то тогда это может больно ударить по российской экономике.

Аналитик допустила возможность колебания курса доллара до 71-75 рублей «при введении чувствительных санкций для РФ». «Если речь пойдет о запрете на торговлю нефтью или газом, тут на пике паники вполне может быть побит рекорд курса доллара», – не исключила Френкель, отметив, что доллар может подняться «даже выше 90 рублей». В то же время эксперт отметила, что второй сценарий в ближайшее время маловероятен, однако возможен в среднесрочной перспективе, особенно тогда, когда будет достроен и запущен «Северный поток-2».

Среди других рисков для отечественной экономики – резкое падение цен не нефть. Вероятность такого сценария эксперт оценивает в 30%. Френкель отметила, что «в колебаниях курса черного золота основная составляющая – спекулятивная». В связи с этим вполне вероятно так и то, что нефть в ближнесрочной или долгосрочной перспективе подешевеет до $30 за баррель и ниже, и также то, что цены на нефть взлетят выше $80. Оба сценария уже учтены при формировании бюджета РФ, указывает аналитик. «Таким образом, вероятность обвала цены на нефть вполне реальна», – заключила Френкель. Она полагает, что повторение сценария 2014 года с резким обвалом нефтяных цен может привести к повышению курса доллара до 75-80 рублей, однако его «влияние на экономику России будет ничтожным». Намного опаснее может стать долгосрочный обвал цен на черное золото. Вот тогда последствия будут ощутимы для всех россиян, предупреждает эксперт. Френкель при этом высказала мнение, что сейчас мало политических игроков, которые действительно заинтересованы в долгосрочном снижении цен на нефть. «В первую очередь, в них не заинтересованы США, что дает неплохую гарантию стабильности цен», – отметила она.

Ранее Всемирный банк назвал введение новых санкций против России и резкое падение цен на нефть в числе пяти главных угроз для развития российской экономики. Среди других рисков аналитики ВБ назвали двузначный рост в сегменте розничного кредитования в рублях, ухудшение настроений на финансовых рынках развивающихся стран и осложнение условий мировой торговли, а также недостаточно эффективную реализацию государственных инфраструктурных проектов. Если хотя бы часть этих рисков материализуется, рост ВВП России на 2019 год не превысит 1,2%, предупредил Всемирный банк.

Риск новых финансовых потрясений и осложнение условий мировой торговли Френкель оценивает в 99%, указывая на раскручивающуюся торговую войну между США и КНР. Однако, по ее словам, эта угроза не окажет существенного влияния на экономику России и курс рубля, поскольку, считает эксперт, «Россия научилась достаточно эффективно реагировать на все вызовы, которые были до этого момента».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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