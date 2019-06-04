Рынку нефти угрожает новый шторм: «черное золото» ждет резкий ценовой обвал

Мировому рынку нефти в ближайшей перспективе угрожает очередной глубокий ценовой обвал, что негативно скажется на российской экономике и курсе рубля. Как отмечают аналитики FxPro, для таких выводов появились вполне серьезные причины.

Эксперты обращают внимание, что американская нефть марки WTI по итогам торгов понедельника подешевела до $52,14, обозначив снижение на 21,6% от пиковых уровней апреля. «Считается, что падение более чем на 20% отражает наступление медвежьей фазы по нефти. Отметим, что в конце прошлого года после начала периода медвежьего рынка, нефтяной обвал усилился и отнял у цены еще 30%. При текущих уровнях котировок это сигнализирует о возможности провала с $53 до $37. Если Brent будет копировать динамику WTI, это приведет ее к $42,7», – прогнозируют аналитики.

В настоящее время нефть марки WTI торгуется на уровне $53,26 за баррель, «черное золото» марки Brent продается по $61,09 за баррель.

В то же время, по оценке экспертов, пока ослабление курса доллара на глобальном валютном рынке оказалось для российских инвесторов более весомым фактором, нежели заметное снижение нефтяных цен. Курс американской валюты к рублю падает, а евро, наоборот растет. «Ослабление российской валюты в паре с евро заставляет рассматривать отступление USDRUB лишь как локальный эпизод коррекции при общей тенденции на снижение», – отмечается в обзоре экспертов.

По итогам утренних торгов, Банк России понизил на завтра, 5 июня, официальный курс доллара почти на 40 копеек до 65,1614 рубля, а курс евро повысил на 20,59 копейки до 73,4239 рубля.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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