Путин рассказал о выгодной России цене на нефть: «Пусть будет не слишком высоко»

Россия не заинтересована в высоких ценах на нефть. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с главредами мировых информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума. По его словам, Москву устраивает цена в $60-65 за баррель. Глава государства напомнил, что российский бюджет рассчитан исходя из стоимости нефти $40 за баррель. С учетом этого «у нас и так появляется приличная маржа», констатировал Путин (цитата по «Интерфаксу»).

Президент РФ в связи с этим упомянул Саудовскую Аравию, заметив, что Эр-Риад стремится повысить стоимость нефти. У России «такой необходимости нет из-за большей диверсифицированности российской экономики», пояснил Путин.

Российский президент также заявил, что Москва не намерена вступать в ОПЕК, но продолжит сотрудничество с этим картелем. Он рассчитывает, что Россия и страны ОПЕК примут консолидированное решение по объемам добычи нефти. При этом Путин признал наличие между Россией и ОПЕК расхождений в вопросе желаемых нефтяных цен. Президент заявил, что ему хотелось бы, чтобы «цена держалась повыше».

Накануне Всемирный банк ухудшил прогноз по росту ВВП России в 2019 году с 1,4% до 1,2% из-за сокращения добычи «черного золота». Оценка по темпам роста экономики РФ на 2020-2012 годы осталась на уровне 1,8%.

Как сообщал «Новый День», ранее эксперты FxPro заявили о рисках резкого падения мировых цен на нефть в ближайшей перспективе, что негативно скажется на российской экономике и курсе рубля. Свой прогноз они связали с заметным снижением нефтяных цен в начале июня в связи с обострением торгового конфликта США и КНР.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 06.06.19

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