«Задавим Россию»: Вашингтон подготовил санкции против «Северного потока-2»

Американские сенаторы демократ Джин Шахин и республиканец Тед Круз разработали законопроект, предусматривающий введение санкций против строителей газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на копию документа.

Согласно законопроекту, ограничительные меры коснутся лиц и компаний, которые предоставили морские суда для укладки труб, а также тех, кто страхует эти суда и оказывает финансовую и техническую поддержку. Предполагается, что физическим лицам и представителям компаний, связанных с данными судами, откажут в выдаче виз, а их собственность и активы в США будут заблокированы, следует из текста документа.

Авторы законопроекта своей целью называют усиление давления на важный для России энергопроект.

Накануне представитель оператора «Северного потока-2» Йенс Мюллер заявил о том, что проект полностью соответствует законодательству и не нуждается в плане Б на случай введения американских санкций. По его словам, финансирование проекта полностью гарантировано со стороны инвесторов и акционеров, а прокладка труб осуществляется согласно плану, сообщает «Лента.ру».

Ранее посол США в Евросоюзе Гордон Сондленд заявил, что Вашингтон рассматривает все инструменты, чтобы остановить «Северный поток-2». В то же время госсекретарь США Майкл Помпео констатировал, что Соединенные Штаты не смогли убедить европейские страны, в первую очередь ФРГ, отказаться от строительства газопровода.

В январе министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что правительство Германии не собирается вмешиваться в строительства газопровода «Северный поток-2» из-за отсутствия правовых оснований. Он отметил, что, несмотря на внешнее давление, трубы уже уложены на многие километры в море, и подчеркнул, что «Северный поток-2» – это «не мальчик для битья».

Как сообщал «Новый День», мощность «Северного потока-2» составит 55 млрд кубометров газа в год. Планируется, что газопровод будет введен в эксплуатацию до конца 2019 года. Российский газ будут поставлять в Германию по дну Балтийского моря.

Проект предусматривает прокладку трубы через экономические и территориальные зоны России, Финляндии, Швеции, Германии и Дании. Его одобрили все эти страны за исключением Дании. Украина, Латвия, Литва и Польша активно выступают против этого проекта. Кроме того, президент США Дональд Трамп жестко высказывался против «Северного потока-2». Он, в частности, называл неприемлемыми «трубопроводные доллары», которые текут в Россию из Европы. По мнению политологов, цель Трампа – продвинуть на европейский рынок американский сжиженный газ. Москва неоднократно заявляла, что не рассматривает новый трубопровод как инструмент влияния, а относится к нему как к исключительно экономическому проекту.

Вашингтон, Москва, служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон, Москва. Другие новости 14.05.19

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