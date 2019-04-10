Госсекретарь США Майк Помпео публично признал, что американскому правительству не удалось отговорить Европу от строительства газопровода «Северный поток – 2».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил на открытых слушаниях в комитете Сената США по иностранным делам.

По словам Помпео, интенсивные перговоры с Берлином и столицами других европейских государств по этому вопросу ни к чему не привели.

«Вашингтон сделал практически всё возможное», – успокаивал сенаторов Помпео.

«В настоящий момент мы не добились успеха. Мы работаем с Германией, чтобы посмотреть, есть ли способ обеспечить поставку каких-либо энергоресурсов через Украину», – заявил госсекретарь США.

Напомним, накануне замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович заявил, что Европа собирается в ближайший месяц заставить Россию заключить долгосрочный контракт («минимум на 10 лет») с Украиной на транзит газа через её территорию.

При этом в ЕК не намерены давать «Газпрому» время на раздумья и уже назначили трёхстороннюю встречу по газу на конец апреля – сразу после выборов президента на Украине.

«Мы сделаем все, чтобы эта встреча состоялась до лета, до сезона отпусков. Мы должны достичь соглашения не только на эту зиму, но и главным приоритетом для нас является достижение соглашения о долгосрочном транзите газа через Украину как минимум на 10 лет. Мы постараемся созвать встречу сразу после завершения выборов на Украине», – настаивает еврочиновник.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 10.04.19

Госдеп отнёс Крым к наивысшей категории опасности для граждан США. / Скатертью дорога! Зеленского вместе с Украиной отправили в ЕС без Крыма и Донбасса. / Магические числа: Порошенко выставил ультиматум Зеленскому по дате и времени дебатов на стадионе. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»