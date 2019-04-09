«Мы сделаем всё»: Европа намерена принудить Газпром к 10-летнему транзитному контракту с Украиной

Еврокомиссия собирается в ближайший месяц заставить Россию заключить долгосрочный контракт («минимум на 10 лет») с Украиной на транзит газа через её территорию.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович

При этом в ЕК не намерены давать «Газпрому» время на раздумья и уже назначили трёхстороннюю встречу по газу на конец апреля – сразу после выборов президента на Украине.

На сегодняшний день подтверждение даты встречи из Москвы и Киева в Еврокомиссии пока не получили.

«Мы понимаем, что находимся сейчас в середине президентской кампании на Украине. Мы говорили с Россией и Украиной об этом, поскольку в январе мы договорились, что постараемся встретиться в середине мая. Пока мы не получили ответа», – цитирует Шефчовича ТАСС.

«Мы сделаем все, чтобы эта встреча состоялась до лета, до сезона отпусков. Мы должны достичь соглашения не только на эту зиму, но и главным приоритетом для нас является достижение соглашении о долгосрочном транзите газа через Украину как минимум на 10 лет. Мы постараемся созвать встречу сразу после завершения выборов на Украине», – подчеркнул еврочиновник.

Напомним, ранее российский концерн «Газпром» начал рассылать официальные сообщения приграничным с Украиной странам о прекращении транзита газа через «Незалежную» с 2020 года.

Как сообщал «Новый День», в конце марта в Будапеште заявили, что поставки российского газа в Венгрию в 2020 году будут осуществляться в обход «Незалежной», если Россия и Украина не достигнут соглашения о транзите голубого топлива в ЕС.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 09.04.19

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